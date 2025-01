Parmatoday.it - Aggressione in ospedale, l'Ugl: "Non è un caso isolato"

Leggi su Parmatoday.it

Dopo l'episodio dell'all'Maggiore, avvenuta nella notte tra il 15 e il 16 gennaio, il sindacato Ugl Salute prende posizione. "Non si contano più gli episodi di violenza contro gli operatori sanitari in tutta Italia, e Parma non è esente da questo fenomeno - sottolinea Giorgia.