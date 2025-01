Ilrestodelcarlino.it - Addio a Fornasini, custode della storia

Si è spento lunedì scorso 13 gennaio in ospedale ad Argenta Aimone, Aveva 92 anni. Uomo di cultura era conosciuto in paese per il suo impegno nell’associazione di "Ricerche Storiche". Per la quale si è occupatostesura di libri incentrati in particolare sull’antica dimora estense. Di cui non v’è ormai più traccia, se non in mappe, disegni o documenti dell’epoca. Un argomento questo per il quale ha anche organizzato incontri, convegni, mostre e rassegne. Celibe, e con un passato alle spalle di impiegato in un’’azienda agricola del posto, lascia a suo ricordo anche l’amicizia con un celebre scrittore consandolese: Muzio Chiarini col quale condivise un’esperienza letteraria al Centro artistico argentano. Ed anche con il capitano di Mirabello, Giorgio Gonelli. Che perse tragicamente la vita in una missione di pace mentre, al comando di un aereo, insieme ad altri 12 militari italiani, trasportava viveri alle popolazioni civile del Congo.