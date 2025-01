Abusi scuola Castellammare Ordine psicologi | Segnali su bimbi difficili da intercettare

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Non c'è una formula facile perin bambini e adolescenti idi un abuso, "le risposte emotive possono essere molto diverse". E' quanto ha detto Armando Cozzuto, presidente dell'deglidella Campania, in merito alla vicenda della docente di sostegno didi Stabia, arrestata ieri dai carabinieri per maltrattamenti .