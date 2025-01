Ravennatoday.it - "3 pigs: cosa è casa", una versione ecologica e solidale della fiaba I tre porcellini

Al Comunale di Russi torna una nuova edizione di Sciroppo di Teatro, il progetto di Ater Fondazione che promuove il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale. Il primo spettacolo in programma, domenica 19 gennaio alle 16, è "3", di Campsirago.