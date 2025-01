Tpi.it - Zelig 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Leggi su Tpi.it

tv:laQuesta sera, mercoledì 15 gennaio, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda ladi, la nuova edizione (la 22esima) dello show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Il programma, targato Mediaset, è pronto a far divertire il pubblico da casa con i suoi comici che porteranno sul palco siparietti e sketch.intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.In tvIl programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 (circa) su Canale 5. Nel corso delle tre serate, trenta comici si alternano sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi. Un connubio tra affermati nomi della risata e nuovi talenti emergenti, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo.