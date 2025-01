Bubinoblog - ZELIG 2025: COMICI E OSPITI DELLO SHOW DI CANALE 5 CONDOTTO DA BISIO E INCONTRADA

Da mercoledì 15 gennaio, in prima serata su5, al via la nuova edizione di “”. Al timonetargato Mediaset la storica coppia formata da Claudioe Vanessa.Nel corso della serata, si alterneranno sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi: Francesco Migliazza, Nikolas Albanese, Virgigno, Maurizio Lastrico, Paolo Cevoli, Federica Ferrero, Lunanzio, Aurelio Sechi, Antonio Ornano, Davide Paniate, Silvio Cavallo.E ancora Max Angioni, Andrea Di Marco, Vincenzo Comunale, Maria Pia Timo, Oblivion, Ippolita Baldini e Assane Diop. Un connubio tra affermati nomi della risata e nuovi talenti emergenti, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo.Guest star del primo appuntamento il cantante e artista più certificato del 2024 con un Disco di Diamante appena conquistato: Lazza.