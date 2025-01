Comingsoon.it - Wolf Man, la recensione: l'uomo lupo secondo Whannell, tra patriarcato e sperimentalismo

Un po' come com L'invisibile, il regista australiano spiazza e sorprende con un film davvero insolito, considerata la sua matrice produttiva. Un film che trova nella sua ambiguità e in certe contraddizioni interne l'origine di uno strano fascino. LadiMan di Federico Gironi.