Tg24.sky.it - Vittoria, quindicenne in scooter fugge dalla polizia e cade: è grave

Leggi su Tg24.sky.it

Due giovani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto all'incrocio tra via Alessandria e via Giacomo Leopardi, a, in provincia di Ragusa. Il, alla guida di unocon un passeggero diciottenne, ha accelerato nel tentativo di sfuggire a un controllo di, finendo contro un'auto in transito.