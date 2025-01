Ilgiorno.it - Vismara salvata da Pini, la storia dell’azienda di Casatenovo: lo slogan tv e le prime vaschette

Leggi su Ilgiorno.it

, 15 gennaio 2025 – “Ho una fame che vedo”. Chi ha passato i 50 anni ricorderà sicuramente questo, entrato nelladella pubblicità italiana. Erano gli anni d’oro della storica azienda di, la prima ad aver introdotto sul mercato ledi salumi preaffettati da conservare nel banco frigo. Entrata in crisi negli ultimi anni, orae i suoi lavoratori – sono 162 nello stabilimento di– vedono la luce grazie all’acquisizione all’asta da parte del gruppo valtellinese, già acquirente, di recente, del marchio Ferrarini. I primi anni Il boom I passaggi di proprietà Il nuovo secolo I primi anni L’azienda nasce nel 1898 a, per opera di Francesco. Da subito si punta sul rispetto della tradizione e sull’impegno, per fare dellauna delle colonne della produzione salumiera tricolore.