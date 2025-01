Anteprima24.it - Violenze in carcere, botta e risposta tra pm ed ex capo Dap

Tempo di lettura: 4 minutiUdienza con qualche momento di tensione al maxi-processo sulleai danni dei detenuti avvenute neldi Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 6 aprile 2020 per l’ultima fase della testimonianza dell’exdel Dap Francesco Basentini; già sottoposto lo scorso 8 gennaio alle domande in sede di esame e controesame di pm e avvocati difensori, Basentini è tornato nuovamente all’aula bunker deldove si sta svolgendo il processo – 105 imputati tra agenti della penitenziaria, funzionari del Dap e medici dell’Asl di Caserta – per rispondere a ulteriori domande del pm Alessandro Milita e di altri legali.In particolare Milita è tornato sulla dichiarazione resa una settimana fa da Basentini, secondo cui la perquisizione disposta il 6 aprile 2020 dall’allora provveditore campano alla carceri Antonio Fullone (imputato) fosse corretta, e ciò nonostante la legge conferisse il potere di disporre perquisizioni al direttore dele al comandante della penitenziaria, e non al provveditore regionale, che può agire solo attivando il potere di surroga per inerzia; ma in quella circostanza, aveva spiegato Basentini, la correttezza era dovuta al contesto temporale in cui era maturata la perquisizione, ovvero alla forte emergenza legata al Covid e alle conseguenti rivolte che avvenivano in tutte le carceri italiane, e perchè neldi Santa Maria Capua Vetere c’erano serie criticità organizzative, non essendoci un direttore titolare (c’era un reggente), per cui si evidenziava una sorta di “scollamento tra direzione dele polizia penitenziaria”, tale per cui l’operato di Fullone fu ritenuto corretto, come dimostrano i messaggi scambiati in chat trai due funzionari il 6 aprile.