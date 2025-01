Ilfoglio.it - Vino? Ma quando mai! Per la Generazione Z esiste solo Bio, il dio delle tisane

Leggi su Ilfoglio.it

I giovani non bevono più. In verità sembrano non fare più tantissime cose: fumare, drogarsi, guidare, leggere, copulare. Ma alcune di queste attività sono biasimevoli (decidete voi quali) o di diff. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti