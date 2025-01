Puntomagazine.it - Vicenda coordinatore Ambito B1, Mastella: “Parere pro veritate del prof Forte introduce elemento di chiarezza: non assumeremo nessun atto di revoca”

Ildelessor Pierpaoloconferma la legittimità dell’incarico di Gennaro Santamaria comedell’Sociale B1, respingendo le richieste diavanzate dalla minoranza.Benevento, 15 gennaio 2025 – “Il dirigente del Comune di Benevento, Ente capofila dell’sociale B1, Gennaro Santamaria è pienamente legittimato a restaredell’sociale B1 in quanto tale posizione appare pienamente coerente con la normativa in tema di dirigenza pubblica degli Enti locali e a quanto concordato tra i Comuni dell’B1. Tale posizione è dunque valida ed efficace, sino alla scadenza dell’incarico dirigenziale“, sono le conclusioni a cui è giunto ilessor Pierpaolo, docente di Diritto Amministrativo all’Università degli Studi del Sannio chiamato in causa dalla Giunta comunale per unpro, al fine di dirimere la controversia giuridica sorta intorno alla compatibilità tra l’incarico di Santamaria e la normativa regionale (Legge regionale numero 11 del 2017).