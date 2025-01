Casertanews.it - Via ai lavori per l'installazione delle nuove telecamere di sorveglianza

Leggi su Casertanews.it

Arrivano ledi videoa Caserta. Questa mattina (15 gennaio) sono stati avviati iin viale Douhet, così come previsto dal contratto con il concessionario per il servizio di mobilità in città. Successivamente, iverranno eseguiti anche nelle altre zone del.