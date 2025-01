Riminitoday.it - Verso un derby Unieuro-Rivierabanca vietato ai tifosi riminesi. La prefettura: "Già all'andata turbative di ordine pubblico"

Leggi su Riminitoday.it

Quello di domenica sarà undi basket traForlì eRimini senza tifoseria ospite. I supporter che erano attesi in massa da Rimini non potranno prendere parte al match in agenda allaArena. I motivi sono contenuti all'interno della disposizione delladi.