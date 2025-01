Ilfattoquotidiano.it - Vasco Rossi attacca ancora Salvini: “Non ci sto, mai detto che si può guidare ubriachi. Nuovo codice della strada assurda propagandistica modifica della vecchia legge”

attacco dialvoluto da Matteo. “Io non ci sto”, afferma il rocker in un video su Instagram sottolineando di non aver maiche “ci si può mettere alla guidao sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”.In un botta e risposta che va avanti ormai da settimane, il cantante aveva denunciato come bastasse fumare una canna qualche giorno prima di un controllole per vedersi ritirare la patente.aveva lamentato le troppe fake news messe in circolazione sul. E aveva risposto aa metà dicembre: “Lo adoro come cantante. Tutti i tipi di droga fanno male. Vorrei che non si confrontasse con me, ma con i parenti di qualcuno che è morto coinvolto in un incidentele che ha visto come protagonista qualcuno che guidava sotto effetto di stupefacenti.