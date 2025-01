Unlimitednews.it - Urso “Il nucleare essenziale per l’indipendenza energetica”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Ilper garantiredell’Italia recuperando il gap con gli altri Paesi europei dove questo è ampiamente utilizzato, come Spagna e Francia che quindi possono disporre di un costo dell’energia molto inferiore. Realizzeremo una società nazionale per produrre e realizzare in Italia impianti nucleari di nuova generazione puliti e sicuri, di piccola dimensione, componibili, trasportabili su un container che potranno essere poi installati su richiesta delle imprese nel pieno rispetto dei vincoli ambientali”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, nel corso del Question Time alla Camera.“Tra poche settimane sarà adottato dal Ministero dell’Ambiente e dell’Energia anche un disegno di legge collegato alla manovra economica appena approvata che ci permetterà di disegnare il nuovo assetto normativo in tema di energie nucleari su cui il Parlamento potrà poi confrontarsi”, assicura.