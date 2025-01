Liberoquotidiano.it - 'Una casa per i giovani', progetto Edison di company social housing

Milano, 15 gen. (Adnkronos) - “Ildidi'Unaper i' nasce per dare un concreto e immediato aiuto aineolaureati, che assumiamo in tutte le sedi italiane, qualsiasi sia la tipologia di laurea in loro possesso, affinché possano avere un'abitazione di prossimità alla sede in cui operano. E' unfunzionale a metterli in condizione di poter avviare, oltre a unprofessionale con il nostro Gruppo, anche undi vita personale dovendo pagare un affitto che, comprese le utenze, non supera un terzo del reddito di primo impiego che garantiamo”. Così, il direttore Hr e Ict di, Giorgio Colombo, ha illustrato all'Adnkronos il piano di'Unaper i', lanciato dall'azienda, società energetica che da 140 anni contribuisce all'innovazione e allo sviluppo nel Paese.