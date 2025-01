Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 15-01-2025 ore 18:10

dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno ancora Ester in apertura di giorni dovrebbe essere ormai solo questione di ore secondo fonti interne prima della dichiarazione ufficiale sul raggiungimento di un accordo per il cessate il fuoco a Gaza per tutta la giornata di ieri sono proseguiti i contatti tra Israele e hamas per mettere fine agli scontri e arrivare lo scambio di ostaggi l’accordo in tre fasi basato su un quadro definito dal Presidente degli Stati Uniti Joe biden approvato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite inizierebbe con il rilascio graduale gli altri ostaggi nell’arco di un periodo di 7 settimane per cui donne e bambini adulti di età superiore a 50 anni e civili gravemente malati e feriti in cambio Israele rilascerebbe centinaia di Prigionieri di sicurezza a Palese conflitto in Ucraina la Russia ha lanciato un attacco missilistico su larga scala questa mattina una pioggia di missili Cruise e balistici è piombata sulle infrastrutture energetiche nella regione di Leopoli a confine con la Polonia così neanche a kharkiv io durante i bombardamenti le cose interruzioni di corrente preventive mi metto dell’energia Ucraina in vita dei cittadini a restare nei rifugi il pesante bombardamento è la risposta di Mosca l’attacco notturno di ieri quando razzi lanciati dal ucraino hanno colpito fino a 1100 km dentro il territorio Russo in quello che hai la stessa Chi è definito il re di più massiccio dei Vinciguerra tu siamo C negli Stati Uniti 14 persone sono state arrestate relazione a Ruvo di Pacific palisades Los Angeles 3 per incendio doloso di alcune per vandalismo e furto fragole intanto a 25 le vittime di errori tra cui 17 per l’incendio di eton nuovi venti caldi E minacciano di alimentare le fiamme che stanno devastando da una settimana la città statunitense di chiusura torniamo in Italia non accetto lezioni da bocca e tua madre Dal parlamento per 30 anni il divieto del terzo mandate un anomalia italiana così leghista Zaia che si dice pronto anche a correre da solo per riconfermarsi governatore del Veneto intanto tredicesima fumata nera nel voto per i quattro giudici costituzionali del parlamento Thank you maggioranza sul ddl sicurezza quella impressing era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news e torna nella prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa