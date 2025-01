Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, i consiglieri di Trump abbassano le aspettative: “Per la pace ci vorranno mesi, forse più”. Mentre la Russia avanza

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un bagno, freddo, di realtà, sulla guerra. Dismessa la retorica da campagna elettorale, a pochi giorni dall’insediamento di Donaldalla Casa Bianca, e dopo duedi significativete dell’esercito russo sul fronte, idel presidente eletto degli Stati Uniti hanno ammesso che il conflitto cominciato con l’invasione russa dell’il 24 febbraio 2022 richiederàper essere risolto, o stabilizzato.anche di più.Due collaboratori dihanno dichiarato all’agenzia Reuters mercoledì che prevedono di dover lavorareper farre i negoziati diin, e hanno descritto le promesse fatte dain campagna elettorale come una combinazione di “spacconaggine e inconsapevolezza” della complessità della situazione.La settimana scorsa, anche l’inviato per lae l’nominato da, il tenente generale in pensione Keith Kellogg, aveva spiegato a Fox News che il suo obiettivo era trovare una “soluzione” alla guerra entro 100 giorni.