Fanpage.it - Uccide la compagna dopo un litigio a Cologno al Serio, la pm chiede l’assoluzione per “infermità mentale”

La pm Laura Cocucci ha chiesto l'assoluzione per incapacità mentale per Aimiose Osarumwense, imputato per l'omicidio dellaJoy Omoragbon avvenuto il 28 marzo 2024. La sentenza della Corte d'Assise è attesa per il 26 febbraio.