Ublox Trieste | ridimensionamento nel settore telefonia cellulare preoccupa Usb

Fortetra le 200 lavoratrici e lavoratori impegnati nella ricerca e sviluppo neldelladellatriestina (apparecchiature telecomunicazioni mobili) è stato paventato dal responsabile Usbper Coordinamento Lavoro Privato, Massimiliano Generutti, al termine di un incontro oggi con l'azienda di Prosecco () che intenderebbe dismettere completamente ilcellulari. "Fino a dicembre l'azienda parlava di un piano di recupero del negativo di bilancio delentro il 2026", oggi, invece, la "doccia fredda", fa sapere Usb. Non è stato ancora illustrato il piano ma secondo il sindacato "alla fine della procedura rimarrà un 'manipolo di lavoratori'". Dunque, Usb attende una formale convocazione dellatra due settimane per iniziare un percorso di confronto come previsto dalle leggi in materia.