Lopinionista.it - Tutto il lirismo della natura nelle tele a metà tra figurazione e astrazione di Anna Oprea

Leggi su Lopinionista.it

La capacità di osservare e riprodurreciò che appartiene alla vita e che circonda l’essere umano, induce gli artisti a manifestare sulla tela quel sentire sottile e inspiegabile che non riesce a raggiungere la razionalità restando sospeso nella sfera dell’indefinibile a cui spesso non si può dare un aspetto completamente aderente alla realtà, perché la sua essenza più profonda rimane nell’ambito di quelle sensazioni impossibili da spiegare se non attraverso un’indefinibilità che somiglia a un ricordo, a un interregno tra ciò che è e ciò che l’animo coglie. L’artista di cui vi racconterò oggi conduce l’osservatore all’interno di un mondo incantato dove le chiome degli alberi si rivestono di tutta la gamma di colori di cui ha bisogno la sua interiorità per liberarsi e raccontare le meravigliose emozioni che la avvolgono quando pensa, o entra in contatto, con la