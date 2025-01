Lanazione.it - Turismo: "Il Comune partecipa a tutti i progetti in rete"

"Sul progetto Limes, ilnon figura ancora tra i soggetti aderenti perchè si tratta di una iniziativa antecendente il nostro ingresso". Questa la replica dell’assessore al, Lara Benfatto, in merito al progetto di valorizzazione dei castelli del territorio che aveva accesso un ampio dibattito politico nelle ultime ore. "Il nostroha aderito lo scorso aprile al protocollo d’intesa per la promozione turistica dell’Area vasta Ligure Apuana - spiega l’assessore Benfatto - attraverso l’hub digitale delitalia.it eattivamente a tutte le sue attività assieme agli altri Comuni delle provincie di Massa-Carrara, La Spezia e Lucca coinvolti. Per quanto riguarda il progetto Limes, che è stato presentato pochi giorni fa e il cui scopo è quello di valorizzare le fortificazioni e i castelli presenti sul territorio apuo lunense, al momento ildi Carrara, al pari di altri enti che hanno sottoscritto il protocollo in un secondo momento, non figura ancora tra i soggetti aderenti, semplicemente perché si tratta di un’iniziativa nata prima del nostro ingresso.