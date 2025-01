Temporeale.info - Tumore alla prostata, attenzione a questo sintomo: non va sottovalutato

Leggi su Temporeale.info

tipologia diè molto comune e talvolta può avere grossi rischi. Andiamo a vedere come prevenire questa malattia. Ilè un problema molto comune negli uomini, una malattia con il quale purtroppo spesso bisogna fare i conti. L’incidenza di questa tipologia di cancro è aumentata specialmente per gli uomini tra . L'articolo: non vaTemporeale Quotidiano.