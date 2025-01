Ecodibergamo.it - Truffe agli anziani, nuovo protocollo a Bergamo. Telecamere di sicurezza, ne arrivano altre 31

Leggi su Ecodibergamo.it

L’ACCORDO. Firmato ild’intesa per la prevenzione e contrasto delle. Sul fronte della, sono attualmente in funzione in città oltre 500ed è prevista l’installazione presso ulteriori 31 zone cittadine di nuovi impianti di videosorveglianza.