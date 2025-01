Casertanews.it - Truffa dello specchietto fuori dal supermercato. "Salvato dalla dash cam"

Leggi su Casertanews.it

' su via Salvo D’Acquisto tra San Marcellino e Trentola Ducenta. Un automobilista ha raccontato la sua esperienza per mettere in guardia i cittadini e sensibilizzarli sull’importanza di agire con prudenza in situazioni simili.Il conducente, mentre si dirigeva dall’MD.