Tv2000.it - Treni: nuovi guasti e ritardi. Esposto fs: nuovo episodio anomalo.

Ancora disagi per chi ha deciso di viaggiare in treno. La linea alta velocità Roma-Firenze dalle 7:45 è stata rallentata per un inconveniente tecnico alla linea. Un guasto ritenutodal gruppo FS che ha depositato undenuncia molto dettagliato. Servizio di Alessio Orlandi.fs:. TG2000.