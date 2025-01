Lapresse.it - Tregua a Gaza, accordo non ancora annunciato ma a Khan Younis si festeggia

Leggi su Lapresse.it

menti ain attesa dell’annuncio dell’tra Hamas e Israele per il cessate il fuoco ae il rilascio degli ostaggi israeliani. L’intesa non èstata ufficializzata ma i palestinesi residenti nella Striscia sono scesi in strada per celebrare la possibilità della fine del conflitto a