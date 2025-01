Genovatoday.it - Travolta da uno scooter, 60enne grave in ospedale

incidente stradale questa mattina a Rapallo, in via Sant'Anna dove una donna di circa 60 anni è stata investita da uno.È successo verso le 8,30. Immediati i soccorsi che hanno portato la, rimasta cosciente, in codice rosso (il più) all'San Martino di Genova.