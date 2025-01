Liberoquotidiano.it - Trasporti: Boccia, 'Salvini invece di prendersela con altri, si assuma responsabilità'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - “Quanto sta avvenendo al trasporto ferroviario del nostro paese è grave e il governo dovrebbe dirci cosa intende fare per ovviare ai problemi che stanno investendo, ormai quotidianamente, migliaia di viaggiatori". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco."dicon, di parlare di complotti, di incolpare i precedenti governi,, ministro da più di due anni, ci dica perché nelle zone dove sono stati tagliati i cavi dell'alta velocità alla stazione Termini non ci fossero telecamere di sorveglianza; perché la manutenzione ordinaria è stata ridotta; come funzionano i meccanismi degli anticipi sul Pnrr e quali ritardi ci sono, perché non riducono il numero dei treni AV, 400, su una rete che ne può sopportare al massimo, con i cantieri aperti, 300".