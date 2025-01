Lanazione.it - Tragedia a Pontassieve, seminarista 25enne muore sotto un trattore

Leggi su Lanazione.it

(Firenze), 15 gennaio 2025 – Undell’istituto Cristo Re è morto a causa di un incidente sul lavoro mentre lavorava all’interno dell’oliveto di proprietà dell’istituto ecclesiastico alle Sieci, nel comune di, in provincia di Firenze. Il ragazzo sembrerebbe essere stato schiacciato da una ruota del, sono in corso gli accertamenti necessari per verificare l’esatta dinamica.