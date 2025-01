Traffico illegale di auto di lusso smantellato business criminale da 15milioni di euro

Casertanews.it - Traffico illegale di auto di lusso, smantellato business criminale da 1,5milioni di euro

Leggi su Casertanews.it

didial porto di Genova, indagati in 24: ci sono anche casertani. Almeno 20 le vetture coinvolte, tutte rubate in Italia (soprattutto nella Regione Lazio) per un giro d'affari stimato in circa 1,5 milioni di. La complessa indagine, denominata "Tangeri Express", è stata.