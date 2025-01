Calcionews24.com - Theo Hernandez un gol storico per l’aggancio a Maldini: è il primo difensore per numero di gol in rossonero, le pagelle

Ledinella vittoria in rimonta del Milan a Como: colpevole sullo svantaggio, rimette il risultato in parità con un gol da recorda due facce come perfetto simbolo di questo Milan: disattento, che non sempre convince, ma anche rabbioso una volta messo sotto. Contro il Como i rossoneri vincono, .