Fanpage.it - Theo Hernandez nella storia del Milan con 30 gol, supera il mito di Maldini: “Scusami Paolo”

Leggi su Fanpage.it

Con la rete del momentaneo pareggio contro il Como, che ha dato il la all'ennesima vittoria in rimonta deldi Conceiçao,è diventato il più prolifico difensorerossonerando ildi Paolo. Con cui si è scusato sui social: "Me l'avevi detto.". Un record che lo porta anche alla soglia della Top15 dei difensori bomber in Serie A.