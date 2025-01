TCL Ai Me | il robot domestico intelligente che rivoluziona la tua casa

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – TCL, marchio leader nel settore della tecnologia, ha presentato durante il CES di Las Vegas il suo primo concept di, TCL Ai Me, un'innovativa combinazione di design accattivante e intelligenza artificiale avanzata. Progettato per diventare un vero e proprio membro della famiglia, TCL Ai Me è destinato are il modo .