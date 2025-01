Reggiotoday.it - Tavolo tecnico regionale su affido e adozione, il plauso del coordinamento delle associazioni

Leggi su Reggiotoday.it

L'familiare è un gesto di speciale accoglienza, è una misura di protezione e sostegno per i minori che si trovano in situazioni di difficoltà; per tale motivo, ilesprime grande apprezzamento per la scelta presa dalla giunta."Seguendo le.