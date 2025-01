Monzatoday.it - Tango da concerto a Monza: l'appuntamento a teatro

Leggi su Monzatoday.it

Una suggestiva carrellata di brani musicali per sperimentare la forza e la sensualità del. L'è per sabato 18 gennaio alBinario 7, alle 21 in sala Chaplin, con "da" (per la rassegna musicale Terra), l'esibizione del quartetto dell'orchestra Tipica di.