Sudcorea arrestato il presidente Yoon

7.00 IlnoSuk-yeol è stato. Lo ha riferito l'agenzia anticorruzione (Cio) di Seul. Sotto impeachment per aver tentato di imporre le legge marziale, è il primodellano a finire in manette nella storia del Paese. Il precedente tentativo di arresto era fallito per uno scontro con le guardie presidenziali."L'interrogatorio diè iniziato"alla presenza dei suoi legali,fa sapere il Cio. Accetto l'arresto per evitare violenze, ha detto,che si è rifiutato di testimoniare.