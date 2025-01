Lapresse.it - Sud Corea: Yoon, rispetto arresto per evitare spargimenti di sangue

Seul (del Sud), 15 gen. (LaPresse/AP) – “Sono veramente sconcertato nel vedere che illegalità su illegalità su illegalità sono state eseguite e che le procedure sono state condotte con forza in base a un mandato non valido”. È quanto afferma il presidente deposto sudnoSuk Yeol in un video reso pubblico prima della suo. “Non riconosco l’indagine dell’Ufficio di investigazione sulla corruzione per gli alti funzionari”, aggiunge nel filmato, “in qualità di presidente, che ha la responsabilità di sostenere la Costituzione e il sistema legale della Repubblica di, la mia decisione di rispettare tali procedure illegali e non valide non è un riconoscimento, ma piuttosto la volontà di prevenire incidenti spiacevoli edi”.