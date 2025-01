Lapresse.it - Sud Corea: arrestato il presidente deposto Yoon

Seul (del Sud), 15 gen. (LaPresse/AP) – Le forze dell’ordine sudne hannoilsotto impeachmentSuk Yeol per la sua breve imposizione della legge marziale il mese scorso. In un videomessaggio registrato prima di essere scortato alla sede dell’agenzia anticorruzione,ha lamentato il fatto che “lo stato di diritto è completamente crollato in questo Paese”, ma ha detto che stava rispettando il mandato di detenzione per evitare scontri tra le forze dell’ordine e il servizio di sicurezza presidenziale. Una serie di suv neri, alcuni dotati di sirene, sono stati visti lasciare il complesso presidenziale scortati dalla polizia. Un veicolo che trasportavaè poi arrivato all’Ufficio che indaga sulla corruzione dei funzionari di alto rango nella città di Gwacheon.