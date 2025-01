Vicenzatoday.it - Stroncato da un infarto mentre è a passeggio col cane, muore 35enne

Tragedia questa mattina, 15 gennaio, a Costabissara, dove un uomo di 35 anni è stato trovato senza vita in via Altura, intorno alle 7. Subito è scattato l'allarme, con l'intervento di un'ambulanza del Suem e dei carabinieri della tenenza di Dueville. Purtroppo, all'arrivo dei soccorsi, non c'era.