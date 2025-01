Laverita.info - «Stato poliziesco»? Solo per i tifosi di Musk

Leggi su Laverita.info

Il piddino Andrea Orlando vede una congiura dei giornali di destra per spianare la strada alla repressione. Che scatta non per chi picchia gli agenti, bensì per un gruppo di «estremisti» che ha esposto slogan contro le «toghe rosse». Chiedendo a Sergio Mattarella di «tacere».