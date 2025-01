Ilrestodelcarlino.it - Stallo sulle uscite. Calò in diffida

Ancora nessuna novità rimanendo in tema mercato, per quanto riguarda le, soprattutto quelle già stabilite di Matteo Piacentini e Riccardo Chiarello. Il difensore ex Modena ha alcune richieste in C, la prima a farsi avanti è stata la Triestina guidata dal tecnico Attilio Tesser, che conosce bene Piacentini avendolo allenato proprio in casacca canarina, ma quando l’accordo tra le società sembrava già raggiunto si è inserito il Vicenza a caccia di rinforzi per il reparto arretrato. Le avances del club biancorosso hanno rimesso tutto in discussione con la palla che è in mano al giocatore che deve decidere la destinazione più gradita. La partenza di Piacentini potrebbe aprire la porta ad un nuovo ingresso in difesa, anche se al momento non è una priorità. Per Chiarello invece si prospetta una situazione disimile a quella vissuta in estate.