Lapresse.it - Sport: Mattarella riceverà Federvela e Federtennis per celebrare successi 2024

Roma, 15 gen. (LaPresse) – Il Presidente della Repubblica Sergioin udienza la Federazione Italiana Vela e la Federazione Italiana Tennis e Padel. L’incontro con i rappresentanti della, guidati dal Presidente Francesco Ettorre, avverrà giovedì 23 gennaio alle 11 al Quirinale. Sempre al Quirinale la, guidata dal Presidente Angelo Binaghi, sarà ricevuta mercoledì 29 gennaio alle 10.30. Saranno presenti il Ministro per loe i Giovani Andrea Abodi e il Presidente del Coni Giovanni Malagò. Per la vela sarà l’occasione perolimpici e mondiali del, nonché le vittorie di Luna Rossa donne e giovani. Per il tennis saranno celebrate, con le protagoniste e i protagonisti, le vittorie della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis.