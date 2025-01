Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 15 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su Oasport.it

15ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil basket con le Coppe Europee, il tennis con gli Australian Open, gliinvernali con lo sci alpino, lo snowboard, lo sci freestyle ed il biathlon, e tanto altro ancora.Il primo Slam della stagione 2025 del tennis, gli Australian Open, momento clou della stagione sul cemento, vedrà proseguire i tabelloni principali di singolare: il secondo turno è spalmato su due giorni e nel day 4 del torneo si giocheranno 32 incontri, 16 maschili ed altrettanti femminili.Guarda gli Australian Open di tennis su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseProseguirà, inoltre, il primo turno dei tornei di doppio maschile e femminile: nel complesso in casa Italia scenderanno in campo in singolare Francesco Passaro, ed in doppio Bolelli/Vavassori, Bortolotti/Cobolli, Errani/Paolini, Darderi con Hidalgo e Bronzetti con Kalinina.