Spacciatore marocchino insulta poliziotta: 'sei donna e non vali niente'

“Sei unameno degli altri”. Questo il concetto espresso da un cittadinodi 22 anni arrestato domenica scorsa per spaccio di droga in via Giacinto Camassei, a Tor Bella Monaca, dagli agenti del distretto di polizia del Casilino, tra cui una giovane, bersaglio degli insulti. La vicenda è stata raccontata.