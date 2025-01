Ferraratoday.it - Sorpresi con l'attrezzatura per la pesca abusiva, sanzioni per oltre 2mila euro

Nel corso della giornata di martedì 14 gennaio, i carabinieri del Nucleo Forestale di Comacchio e del Nucleo Biodiversità di Casalborsetti sono intervenuti per fermare tre persone impegnate in attività diillecita, in una zona caratterizzata da divieto. Il fatto è avvenuto a Lido di Spina.