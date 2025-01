Oasport.it - Sinner-Schoolkate domani, Australian Open 2025: orario, dove vederlo in tv e streaming

Leggi su Oasport.it

Dopo aver potuto usufruire di una doppia giornata di riposo, Janniksi prepara a scendere nuovamente in campo nella mattinata italiana di giovedì 16 gennaio per sfidare la wild card locale Tristanal secondo turno degli, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne e valevole come primo Major della stagione.Il numero 1 del ranking mondiale ha cominciato il suo cammino nell’Happy Slam con una buona vittoria in tre set sull’ostico cileno Nicolas Jarry, capace di trascinare i primi due parziali al tiebreak per poi cedere di schianto (6-1) nell’ultima frazione. L’altoatesino classe 2001, superata l’insidia del match d’esordio, dovrebbe avere sulla carta meno difficoltàcontro il padrone di casa.Coetaneo di Jannik, il giocatore oceanico non è mai andato oltre la 167ma posizione della classifica ATP ma ha avuto il merito di sfruttare le sue prime due wild card per il main draw di uno Slam, approdando al secondo turno sia agli US2024 che in questa edizione dell’d’Australia (battendo in entrambi i casi il giapponese Taro Daniel, per uno strano scherzo del destino).