Silvetti-Inter, frenata! L'ultima indiscrezione dall'Argentina

Mateoè il centrocampista che l’ha seguito e per cui ha fatto un’offerta al Newell’s Old Boys. Il giornalista di Tyc Sports, Agustin Malvestitti, ha dato gli ultimi aggiornamenti. STOP – Mateoha creato caos nell’ambiente argentino. Il Newell’s Old Boys non ha apprezzato particolarmente il comportamento del suo calciatore, che pare abbia rifiutato il nuovo contratto. Il calciatore spinge per la cessione e non ha accettato il rinnovo del club. Dietro ci sono i movimenti dell’, che sta lavorando per portare il centrocampista in Italia da subito. Il presidente del Newell’s Ignacio Astore ha comunque declinato l’offerta dell’e non è contento del comportamento degli agenti di, che sono Jimenez e Spolli.all’? Il presidente Astore crea problemiINTENZIONE – Il talento argentino è nato nel 2006 ed è stato adocchiato dalla dirigenza nerazzurra per l’Under-23 del prossimo anno.