Si ribalta con l'auto: Sandro è morto il giorno prima d'iniziare il nuovo lavoro

Tragico incidente stradale perSganzerla, 47 anni, originario di Remedello di Sopra. La sua vita si è spezzata nella notte tra domenica e lunedì lungo via Roccasparvera, tra Vignolo e Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo.Il veicolo su cui viaggiava è uscito di strada per cause.